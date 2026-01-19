https://news.day.az/azerinews/1810339.html Elşad Xose ilə bağlı QƏRAR VERİLDİ Tanınmış reper Elşad Xose həbsdən azadlığa buraxılıb. Day.Az News24.az-a istinadən xəbər verir ki, reper polisin müvəqqəti saxlanma yerindən sərbəst buraxılıb. Qeyd edək ki, 47 yaşlı sənətçi bir neçə gün əvvəl Yasamal rayonunda xuliqanlıq hərəkətlərinə görə saxlanılmışdı. Yasamal məhkəməsi ona 15 sutkalıq həbs vermişdi.
Repçi qərardan apelyasiya şikayəti verərək tanınmış şəxs olduğunu və xəstəlikdən müalicə olunduğunu bildirərək sərbəst buraxılmasını tələb etmişdi. Lakin Apelyasiya Məhkəməsi 15 sutkalıq həbs qərarını qüvvədə saxlamışdı.
