20 Yanvar Azərbaycan tarixinin həm faciə, həm də cəsarət günüdür

https://news.day.az/azerinews/1810598.html
20 Yanvar 1990-cı il Azərbaycanın tarixində həm faciə, həm də cəsarət günü kimi əbədi həkk olunub - qan və dirənişlə yoğrulmuş bir oyanış.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Tankların kölgəsi altında xalqın iradəsi sınmadı; azadlıq andına çevrildi. Zaman keçir, dərs qalır: zülm müvəqqəti, xalqın ruhu isə əbədidir. Biz gələcək naminə canlarını fəda edənləri anır, onların fədakarlığından güc alaraq gələcək nəsillər üçün sülh və harmoniya qururuq", - paylaşımda qeyd edilib.
