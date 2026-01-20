20 Yanvar Azərbaycan tarixinin həm faciə, həm də cəsarət günüdür

20 Yanvar 1990-cı il Azərbaycanın tarixində həm faciə, həm də cəsarət günü kimi əbədi həkk olunub - qan və dirənişlə yoğrulmuş bir oyanış.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

 

"Tankların kölgəsi altında xalqın iradəsi sınmadı; azadlıq andına çevrildi. Zaman keçir, dərs qalır: zülm müvəqqəti, xalqın ruhu isə əbədidir. Biz gələcək naminə canlarını fəda edənləri anır, onların fədakarlığından güc alaraq gələcək nəsillər üçün sülh və harmoniya qururuq", - paylaşımda qeyd edilib.