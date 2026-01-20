Bu yolu qar "iflic" etdi

Qobustan rayonunun Təklə-Sündü-Xilmilli avtomobil yolunda güclü külək səbəbindən yolun hərəkət hissəsi qarla örtülüb və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib.

Milli.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bildirilib ki, əraziyə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub, yol qardan təmizlənir:

"Eyni zamanda yolda qalan sürücülərə əməkdaşlar tərəfindən lazımi köməklik göstərilir". 