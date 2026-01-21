Bu adamlar qətiyyən turşu kələm yeməməlidir
Turşu kələm faydalı məhsul hesab olunur. Lakin həkimlər xəbərdarlıq edir ki, o, hər kəs üçün uyğun deyil. Əsas səbəb turşuluğun yüksək olması və tərkibində duzun çoxluğudur. Bu amillər sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tibb mütəxəssislərinin fikrincə, qastrit və mədə xorası olan insanlara turşu kələm qətiyyən tövsiyə edilmir.
Turşu kələm pankreatit zamanı da məsləhət görülmür. Turş mühit iltihabı daha da gücləndirə bilər. Hipertoniya xəstələri də ehtiyatlı olmalıdır. Həddindən artıq duz təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur. Böyrək xəstəlikləri olan pasiyentlər üçün də bu məhsul təhlükəli sayılır. Duz orqanizmdə mayeni saxlayır.
Həkimlər vurğulayır ki, ödem (şişkinlik) zamanı turşu kələm vəziyyəti ağırlaşdıra bilər. Bu, ürəyə düşən yükü artırır. Kələmə allergiyası olan şəxslərə isə turşu kələm qəti şəkildə qadağandır. Reaksiya ciddi ola bilər.
Dietoloqlar qeyd edir ki, üç yaşına qədər uşaqlara turşu kələm uyğun deyil. Çünki onların mədəsi həddindən artıq həssasdır. Hamilə qadınlara da bu məhsuldan istifadəni məhdudlaşdırmaq tövsiyə olunur. Duz və turşuluq narahatlıq yarada bilər.
Diabet xəstələri isə karbohidrat miqdarını nəzərə almalıdır. Kələmdə karbohidrat az olsa da, müəyyən həcmdə mövcuddur. Qaraciyər problemi olan insanlara turşu kələm arzuolunan deyil. O, orqana əlavə yük yarada bilər.
Həkimlər xatırladır ki, turşu kələm yalnız sağlam insanlara fayda verir. O, bağırsaq mikroflorasını dəstəkləyir. Lakin xroniki xəstəliklər zamanı onun qəbulu təhlükəli ola bilər və ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Dietoloqlar belə hallarda turşu kələmi təzə tərəvəzlərlə əvəz etməyi məsləhət görürlər. Onlar həssas orqanizm üçün daha təhlükəsiz sayılır.
Turşu kələm dəyərli məhsul olaraq qalır. Ancaq əks göstərişləri nəzərə almaq vacibdir.
Elə buna görə də həkimlər xəbərdarlıq edir ki, bu məhsul hər kəsə uyğun deyil. Sağlamlıq ənənələrdən daha önəmlidir. (lent.az)
