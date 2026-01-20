https://news.day.az/azerinews/1810769.html Prezident İlham Əliyev Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması barədə: Bu, Azərbaycan və Ermənistanın otuz il davam edən müharibə və qan tökülməsindən sonra əsl sülh tapdıqları unikal hallardan biridir Bu, Azərbaycan və Ermənistanın otuz il davam edən müharibə və qan tökülməsindən sonra əsl sülh tapdıqları unikal hallardan biridir. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı söyləyib. Xəbər yenilənəcək
