Prezident İlham Əliyev Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması barədə: Bu, Azərbaycan və Ermənistanın otuz il davam edən müharibə və qan tökülməsindən sonra əsl sülh tapdıqları unikal hallardan biridir

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı söyləyib.

