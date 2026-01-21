https://news.day.az/azerinews/1810848.html Ağsu rayonunda zəlzələ olub Pirqulu stansiyasından 13 kilometr cənubda, Ağsu rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ 3 bal gücündə hiss olunub. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 01.52-də baş verib. 3,3 maqnitudalı zəlzələ ocağının dərinliyi 7 kilometr olub.
