Ağsu rayonunda zəlzələ olub

Pirqulu stansiyasından 13 kilometr cənubda, Ağsu rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ 3 bal gücündə hiss olunub.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 01.52-də baş verib. 3,3 maqnitudalı zəlzələ ocağının dərinliyi 7 kilometr olub.