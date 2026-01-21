Azərbaycan Donald Trampın Sülh Şurasına üzvlük dəvətini qəbul etdi
16 yanvar tarixində ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurası adlı beynəlxalq təşkilat yaratmaq qərarını elan edərək Azərbaycan Respublikasını təşkilata Təsisçi Üzv Dövlət olmağa dəvət edib.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Azərbaycan Respublikası sözügedən dəvəti qəbul edərək Sülh Şurasına Təsisçi Üzv Dövlət olmaq niyyətini ABŞ tərəfinin diqqətinə çatdırıb.
Bildirib ki, ölkəmizin Sülh Şurasına üzvlüyü ilə bağlı rəsmi təsdiq məktubu ABŞ tərəfinə ünvanlanacaq və tələb olunan prosedurlar çərçivəsində müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək.
"Azərbaycan hər zaman olduğu kimi beynəlxalq əməkdaşlıq, sülh və sabitliyə fəal töhfə verməyə hazırdır", - deyə məlumatda qeyd edilib.
