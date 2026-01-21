Rusiyada ticarət mərkəzi çökdü

Rusiyada Naumova küçəsində yerləşən ticarət mərkəzi uçub.

Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, xilasedicilər hazırda dağıntılar altında qalanların axtarışına başlayıblar.

İki nəfər xəsarət alıb. Dağıntılar altından bir qadın xilas edilib və təcili yardım işçiləri tərəfindən müayinə olunur.