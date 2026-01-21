https://news.day.az/azerinews/1811024.html Rusiyada ticarət mərkəzi çökdü - Dağıntılar altında qalanlar var - VİDEO- FOTO Rusiyada Naumova küçəsində yerləşən ticarət mərkəzi uçub. Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, xilasedicilər hazırda dağıntılar altında qalanların axtarışına başlayıblar. İki nəfər xəsarət alıb. Dağıntılar altından bir qadın xilas edilib və təcili yardım işçiləri tərəfindən müayinə olunur.
