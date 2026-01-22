Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanması mərasimi keçirilib

Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə Sühl Şurasının Nizamnaməsinin imzalanması mərasimi keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend məlumat verir. 

Xəbər yenilənəcək