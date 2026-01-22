https://news.day.az/azerinews/1811265.html Azərbaycanda qripə yoluxma halları artıb? Ölkədə hazırda qrip virusunun həddən artıq yayılması müşahidə olunur. Day.Az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov bu gün Yeni Klinikada ilk dəfə robotik cərrahi əməliyyatın icra olunmasına dair brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavabandırarkən bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov bu gün Yeni Klinikada ilk dəfə robotik cərrahi əməliyyatın icra olunmasına dair brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavabandırarkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, qrip ştammı daim dəyişən viruslardandır:
"Qripdən ən yaxşı müdafiə vaksinasiyadır. Hazırda təcili yardıma qriplə bağlı müraciətlər çoxalıb. Çox ağırlaşan xəstələrimiz olmayıb. Əsasən uşaqları stasionar müalicəyə cəlb edirik. Ağırlaşma və ya ölüm halları baş verməyib".
