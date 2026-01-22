Azərbaycanda qripə yoluxma halları artıb?

Ölkədə hazırda qrip virusunun həddən artıq yayılması müşahidə olunur.

Day.Az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov bu gün Yeni Klinikada ilk dəfə robotik cərrahi əməliyyatın icra olunmasına dair brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavabandırarkən bildirib.

Onun sözlərinə görə, qrip ştammı daim dəyişən viruslardandır:

"Qripdən ən yaxşı müdafiə vaksinasiyadır. Hazırda təcili yardıma qriplə bağlı müraciətlər çoxalıb. Çox ağırlaşan xəstələrimiz olmayıb. Əsasən uşaqları stasionar müalicəyə cəlb edirik. Ağırlaşma və ya ölüm halları baş verməyib".