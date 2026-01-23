https://news.day.az/azerinews/1811351.html Gələn həftə məktəblilərin qış tətili başlayır Məktəblilərin qış tətili başlayır. Day.Az xəbər verir ki, 2026-cı ildə Azərbaycan məktəblərində qış tətili ənənəvi olaraq yanvarın 27-dən 31-dək davam edəcək. Şagirdlər ikinci yarımilə fevralın 2-dən başlayacaqlar, çünki fevralın 1-i bazar gününə təsadüf edir.
Məktəblilərin qış tətili başlayır.
Day.Az xəbər verir ki, 2026-cı ildə Azərbaycan məktəblərində qış tətili ənənəvi olaraq yanvarın 27-dən 31-dək davam edəcək.
Şagirdlər ikinci yarımilə fevralın 2-dən başlayacaqlar, çünki fevralın 1-i bazar gününə təsadüf edir.
Qeyd edək ki, tətil Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən baş tutur, müəllimlər üçün isə tətil deyil, iş günü hesab olunur.
