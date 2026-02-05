https://news.day.az/azerinews/1814267.html Xanım məmur yüksək vəzifəyə təyin edildi Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti (ŞİH) başçısı İlham İsmayılov bir neçə ildir boş qalan I müavin postuna təyinat aparıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Esmira Hidayətova məlumat yayıb. O bildirib ki, bu vəzifəyə şəhərdə tanınmış şəxslərdən olan Məhluqə Cavadova təyin olunub.
