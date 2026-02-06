https://news.day.az/azerinews/1814403.html DİN məktəblilər arasında baş verən insidentlə bağlı məlumat yaydı Sumqayıt şəhərində yerləşən məktəblərin birində iki şagird arasında mübahisə baş verməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Elbrus İbrahimov məlumat verib.
Bildirilib ki, faktla bağlı müvafiq ekspertiza təyin edilib, hazırda ərazi polis orqanında araşdırma aparılır.
