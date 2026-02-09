https://news.day.az/azerinews/1814784.html ABŞ ordusunun patrul təyyarəsi İran yaxınlığında kəşfiyyat apardı ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus "P-8A Poseidon" sualtı qayıq əleyhinə patrul təyyarəsi bazar günü İran yaxınlığında Fars körfəzi üzərində uçuş həyata keçirib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Flightradar24" xidməti bildirib. Təyyarə Bəhreyndəki aviabazadan havaya qalxıb.
ABŞ ordusunun patrul təyyarəsi İran yaxınlığında kəşfiyyat apardı
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus "P-8A Poseidon" sualtı qayıq əleyhinə patrul təyyarəsi bazar günü İran yaxınlığında Fars körfəzi üzərində uçuş həyata keçirib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Flightradar24" xidməti bildirib.
Təyyarə Bəhreyndəki aviabazadan havaya qalxıb. Çoxsaatlıq uçuş zamanı "P-8A Poseidon" təyyarəsi mərkəzi Fars körfəzindəki beynəlxalq sular üzərindən, Bəhreynin şimalında BƏƏ-yə uçub.
Bu Amerika patrul təyyarəsi müntəzəm olaraq Hörmüz boğazı, Fars körfəzi və Oman körfəzindəki vəziyyəti izləmək üçün istifadə olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре