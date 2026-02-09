Klinika sahibinin qətl törədən oğlu - Müəssisədən kənara çıxa biləcək
"Aristokrat" tibb mərkəzinin sahibi Məmmədrəhim Rahimovun qətl törətməkdə təqsirli bilinən oğlu Həsən Rahimlinin cəzası yüngülləşdirilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 6 il əvvəl 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Həsən Rahimli məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsinə köçürülüb.
Yerli məhkəmə qərar qəbul edərək məhkuma təyin edilmiş cəzanın 3/2 hissəsinin çəkilməsini, həmçinin zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi ilə barışığın əldə olunmasını nəzərə alıb. Bu əsaslarla, cəzaçəkmə müəssisəsinin təqdimatı təmin edilib.
Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində saxlanılan məhkumların müəyyən günlərdə müəssisədən kənara çıxmaq hüquqları var. Şərtlərə əməl edildiyi halda isə məhkum faktiki olaraq vaxtının böyük hissəsini müəssisədən kənarda keçirə bilir.
Qeyd edək ki, Həsən Rahimli 2020-ci ildə özünün müdir müavini olduğu atasına məxsus klinikada cinayət törədib. O, klinikanın 58 yaşlı gözətçisi Muraz Əliyevi döyərək öldürüb. Hadisədən sonra cinayəti ört-basdır etmək məqsədilə ölümün infarkt nəticəsində baş verdiyi bildirilib. Lakin polis və prokurorluğun birgə araşdırması nəticəsində cinayətin üstü açılıb.
Yekun qərarla H.Rəhimli 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda onun 3 il çəkilməmiş cəzası qalıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре