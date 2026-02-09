https://news.day.az/azerinews/1814905.html Aybəniz Haşımovaya vəzifə verildi Əməkdar artist Aybəniz Haşımovaya vəzifə verilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, müğənni A.M.Şərifzadə adına Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib. Məlumata görə, Aybəniz Haşımova fevralın 6-sı bu vəzifəyə təyin olunub. Bu gün isə artıq kollektivə təqdim edilib.
Aybəniz Haşımovaya vəzifə verildi
Əməkdar artist Aybəniz Haşımovaya vəzifə verilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, müğənni A.M.Şərifzadə adına Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib.
Məlumata görə, Aybəniz Haşımova fevralın 6-sı bu vəzifəyə təyin olunub. Bu gün isə artıq kollektivə təqdim edilib.
Qeyd edək ki, 58 yaşlı sənətçi "Bülbüllər" qrupunun yaradıcısı, Sənət Akademiyasının təsisçisi və rəhbəri, Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyinin Mədəniyyət Komitəsinin sədridir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре