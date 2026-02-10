https://news.day.az/azerinews/1815033.html "Həyatda etdiyim hər şey həmin xanım üçündür" "O qədər arzularım var ki... Arzusunda olduğum şeyi gerçəkləşmədən heç kimə deyə bilmərəm. Hazırda arzuladığım avtomobil var". Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Rüfət Axundov "Efirdən kənar" proqramında deyib. Sənətçi arzularından danışıb. Anası haqda sualları cavablandıran Rüfət bunları deyib:
Anası haqda sualları cavablandıran Rüfət bunları deyib:
"Ayaqüstə dayanandan, sevməyi dərk edəndən göydə Allah, yerdə anamdır. Yaşamağım, nəyəsə nail olmaq anamın sevinci üçündür. Valideynəm, düşünürəm ki, onları yetişdirmək üçün ayaqüstə durmalıyıq. Amma yenə də anam birincidir. Uğursuzluğumu anamdan gizlədirəm".
