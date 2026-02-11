Uşaqların inkişafını ləngidən 5

Bəzi qidalar uşaqların beyin inkişafına mənfi təsir göstərə bilər.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalar göstərir ki, xüsusilə aşağıdakı məhsulların tez-tez və həddindən artıq istehlakı uşaqlarda zəka inkişafının gecikməsinə səbəb ola bilər:

Körpə peçenyeləri - yüksək şəkər və qatqı maddələri tərkibli bu peçenyelər qida dəyəri az olduğu üçün beyin inkişafını zəiflədə bilər.

"Nugget" - dərin yağda qızardılmış və konservantlarla zəngin bu məhsullar uşağın yaddaş və diqqət funksiyasına mənfi təsir edə bilər.

"Noodle" - sürətli hazırlanması ilə məşhur olsa da, yüksək natrium və konservant tərkibi ilə beyin hüceyrələrinin inkişafını gecikdirə bilər.

Kola - qazlı içkilərdəki şəkər və kofein uşaqlarda hiperaktivlik yarada və beyin funksiyalarını zəiflədə bilər.

Cips - yüksək duz və trans yağ tərkibi ilə uşaqlarda konsentrasiya və yaddaş problemlərinə səbəb ola bilər.