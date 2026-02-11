Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
Regiondakı olaylarla əlaqədar öz mövqeyini sərgilədiyinə görə Azərbaycan və Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkian bu gün (11 fevral) Tehranda İran İslam İnqilabının qələbəsinin 47-ci illiyi ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirdə deyib.
İran prezidenti həmçinin Türkiyə, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir və digər ölkələrə öz təşəkkürünü bildirib.
"İran qonşu və müsəlman ölkələrlə səmimi və qardaşlıq əlaqələri qurmaqdadır. Bu ölkələrlə münasibətlərin yüksəldilməsi İranın əsas prioritetlərindən biridir", - deyə o qeyd edib.
Pezeşkian deyib ki, son vaxtlar İranda iğtişaşlar baş verdiyi zaman qərb ölkələrinin müdaxilə etməyə cəhd etdikləri vaxt qonşu ölkələr İranda stabilliyin tərəfdarı olduqlarını bildiriblər.
Qeyd edək ki, 31 yanvarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran prezidenti Məsud Pezeşkian arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığında dövlətimizin başçısı bölgədə yaranmış vəziyyətin narahatlıq doğurduğunu ifadə edərək, Azərbaycanın gərginliyin aradan qaldırılmasına töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib və ölkəmizin bu kimi məsələlərin danışıqlar və qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb.
