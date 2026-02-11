Həmin evlərin sökülməsinə görə 2700 manat kompensasiya veriləcək - DETALLAR
Bakıda növbəti böyük söküntü prosesi başlayır.
Yasamal rayonu, Məhəmməd Xiyabani küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evləri söküləcək. Artıq bu ərazidə yaşayan sakinlərə rəsmi bildirişlər təqdim olunub və evlərin boşaldılması üçün hazırlıq mərhələsinə start verilib. Söküləcək evlərin divarlarına xüsusi nömrələrlə işarələr də qoyulub.
Day.Az xəbər verir ki, mövzunu Milli.Az-a şərh edən Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri Vüqar Oruc bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Yasamal rayonu ərazisində kompensasiya məbləği hər kvadratmetr üçün 2700 manat nəzərdə tutulub.
"Lakin hər bir layihə üzrə müvafiq icra qurumunun satınalma aparmaq hüququ var və qalib gələn şirkət həmin ərazi üzrə kompensasiya məbləğini müəyyən edə bilər. Bu variant daha uyğun hesab olunur.
Əgər sözügedən ərazidə söküntüdən sonra yaşayış binaları tikilməyəcək, yalnız magistral yol genişləndiriləcəksə, bu halda vətəndaşlara kompensasiya ödənilir ki, onlar digər ərazilərdə mənzil əldə edə bilsinlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, həmin ərazilərdə daşınmaz əmlakın qiymətləri daha yüksəkdir. Belə hallarda daha geniş yaşayış sahəsinə görə kompensasiya alan vətəndaşlar mərkəzdən daha uzaq ərazilərdən mənzil almağa məcbur olurlar".
Sədr qeyd edib ki, bu kimi problemlərin həlli məqsədilə Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti təklif edib ki, həmin ərazilərdə yerləşən yeni tikililərin bir kvadratmetr üzrə bazar dəyəri kompensasiya məbləği kimi müəyyən edilsin. Təbii ki, bu yanaşma yalnız müvafiq icra qurumlarının qərarı ilə mümkün ola bilər.
"Söküntülərin aparılacağı ərazilərin ətrafında yeni tikililərin bahalaşacağı gözlənilir. Köhnə binaların sökülməsi ərazinin bazar dəyərinin və ümumi əhəmiyyətinin artmasına səbəb olur.Söküntü aparılan ərazilərdə əsas artım torpaq sahələrinin qiymətlərində müşahidə olunur. Belə ki, həmin ərazilərdə infrastruktur işləri aparıldıqda, parklar salındıqda və yollar genişləndirildikdə torpaq sahələri azalır. Bu səbəbdən qiymətlər daha sürətlə yüksəlir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре