3 gün ardıcıl iş OLMAYACAQ

Azərbaycanda 3 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq.

Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü bu il bazar gününə təsadüf etdiyindən növbəti gün - 9 mart da qeyri-iş günü hesab olunacaq.

Beləliklə, 7 mart tarixinin şənbə gününə təsadüf etməsi ilə əlaqədar ölkədə 3 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq.