https://news.day.az/azerinews/1815596.html 3 gün ardıcıl iş OLMAYACAQ - TARİXLƏR Azərbaycanda 3 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq. Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü bu il bazar gününə təsadüf etdiyindən növbəti gün - 9 mart da qeyri-iş günü hesab olunacaq. Beləliklə, 7 mart tarixinin şənbə gününə təsadüf etməsi ilə əlaqədar ölkədə 3 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq.
