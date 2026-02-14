Bu ölkələrdə Sevgililər Gününü qeyd etmək qadağandır - SİYAHI
Sevgililər Günü (14 fevral) dünyanın bir çox ölkəsində qeyd olunsa da, bəzi dövlətlərdə dini və mədəni səbəblərlə bu günə qarşı rəsmi və ya qeyri-rəsmi məhdudiyyətlər tətbiq olunub.
Day.Az-ın araşdırmasına görə, Sevgililər Gününün keçirilməsinə müxtəlif formalarda qadağa və məhdudiyyət qoyulan ölkələr mövcuddur.
Səudiyyə Ərəbistanındə uzun illər bu günlə bağlı rəsmi və qeyri-rəsmi qadağalar tətbiq edilib, hətta qırmızı rəngli hədiyyələrin və atributların satışı məhdudlaşdırılıb. Lakin son illərdə qaydalar xeyli yumşaldılıb və bayramın açıq şəkildə qeyd olunmasına daha tolerant yanaşılır.
İranda Sevgililər Günü Qərb mənşəli bayram kimi tənqid olunur. Bəzi illərdə mağazalara və reklam kampaniyalarına məhdudiyyətlər qoyulub. Bu gün rəsmi dövlət bayramı deyil və açıq şəkildə təşviqi məhdudlaşdırıla bilər.
Pakistanda isə 2017-ci ildə məhkəmə qərarı ilə rəsmi qurumlarda və mediada Sevgililər Gününün təşviqi qadağan edilib. Özəl şəkildə qeyd edənlər olsa da, ictimai təşviqə müəyyən məhdudiyyətlər mövcuddur.
İndoneziyada ölkə səviyyəsində rəsmi qadağa yoxdur. Lakin bəzi mühafizəkar vilayətlərdə, xüsusilə Açe bölgəsində bu günlə bağlı məhdudiyyət və xəbərdarlıqlar edilib.
Hindistanda dövlət səviyyəsində qadağa tətbiq olunmur. Buna baxmayaraq, bəzi dini və millətçi qruplar tərəfindən Sevgililər Gününə qarşı təzyiq və etiraz aksiyaları təşkil olunur.
Qeyd edilən ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda Sevgililər Günü heç bir məhdudiyyət olmadan keçirilir.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
