https://news.day.az/azerinews/1818272.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstaqram" səhifəsində Xocalı soyqırımının 33-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deylir:
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstaqram" səhifəsində Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deylir: "Xocalı soyqırımı bütün bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir və yaddaşlarımızdan heç vaxt silinməyəcəkdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре