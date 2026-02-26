https://news.day.az/azerinews/1818547.html Prezident İlham Əliyev: Xocalı Soyqırımı Memorialı silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq Bu Kompleks (Xocalı Soyqırımı Memorialı - red.) silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə bildirib. "Biz Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmamalıyıq. Ermənistan dövlətinin vəhşiliklərini heç vaxt unutmamalıyıq.
Prezident İlham Əliyev: Xocalı Soyqırımı Memorialı silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq
Bu Kompleks (Xocalı Soyqırımı Memorialı - red.) silinməz yaddaşımızın təcəssümü olacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə bildirib.
"Biz Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmamalıyıq. Ermənistan dövlətinin vəhşiliklərini heç vaxt unutmamalıyıq. Öz tariximizi heç vaxt unutmamalıyıq, ayıq olmalıyıq, həmişə güclü olmalıyıq, həmişə düşmən bizdən qorxmalıdır, necə ki, bu gün qorxur. Məhz bu qorxu nəticəsində bu gün Azərbaycan xalqı sülh içində yaşayır", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
