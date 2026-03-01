İran ordusunun qırıcı təyyarələri ABŞ hərbi bazalarını bombalayıblar
İran ordusunun Hərbi Hava qüvvələrinin qırıcı təyyarələri ABŞ-nin regiondakı hərbi bazalarını bombalayıblar.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə İran ordusu məlumat yayıb.
Məlumata görə, az öncə İran ordusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcı təyyarələri ABŞ-nin Fars körfəzi ətrafında yerləşən ölkələrdə və İraqın Kürdüstan muxtariyyətindəki bazalarını bir neçə dəfə bombalayıblar.
İran ordusu bölgədə ABŞ-a məxsus bütün hərbi mərkəzlərin qırıcı təyyarələrin hədəfində olacağını qeyd edib.
Xatırladaq ki, fevralın 17-də Vaşinqton və Tehran arasında keçirilən nüvə danışıqlarının ikinci raundu irəliləyişsiz başa çatdıqdan sonra ABŞ İrana yaxın ərazilərdə mövcudluğunu artıraraq Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə yerləşdirib.
Qeyd edək ki, fevralın 26-da Cenevrədə İran və ABŞ arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların üçüncü raundu keçirilib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasında baş tutan görüş vəziyyətin diplomatik yolla tənzimlənməsi üçün son şans kimi qiymətləndirilirdi. Danışıqlarda konkret razılaşmalar əldə olunmayıb. Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaqdan, nüvə obyektlərini demontaj etməkdən və nüvə proqramının inkişafına müddətsiz məhdudiyyətlər tətbiq etməkdən imtina edib. Fevralın 28-də səhər saatlarında İsrail və ABŞ İrana hərbi hava hücumlarına başlayıb.
İsrail və ABŞ-nin ötən gün həyata keçirilən hərbi hava hücumlarında İranın Ali Lideri Ayətullah Seyid Əli Xamenei və onun ailə üzvləri ölüb.
Eyni zamanda İran Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-mayor Əbdülrəhim Musəvi, İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun (SEPAH) baş komandanı Məhəmməd Pakpur, İranın Ali Liderinin müşaviri və Müdafiə Şurasının katibi Əli Şəmxani, müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə hərbi hava hücumları zamanı ölüblər.
