https://news.day.az/azerinews/1819568.html Yasamalda piyada keçidində ağır qəza, ölən var Ötən gecə saat 01:50 radələrində Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində ağır yol qəzası baş verib. Day.Az xəbər verir ki, 2000-ci il təvəllüdlü Ağayev Elnur Elşən oğlu "BYD" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada keçidi üzərində velosiped idarə edən 1975-ci il təvəllüdlü Vahabov Natiq Vəli oğlunu vurub.
Nəticədə N.Vahabov hadisə yerində ölüb.
Fakt bağlı Yasamal RPİ-də cinayət işi başlanıb.
