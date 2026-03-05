https://news.day.az/azerinews/1819933.html Bu qabları yenidən istifadə etməyin - Ciddi xəbərdarlıq Qatıq və dondurma qabları əsasən birdəfəlik istifadə üçün istehsal olunur. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu qabların içinə isti yemək qoymaq və ya onları mikrodalğalı sobada qızdırmaq plastikin strukturunu poza və qidaya zərərli kimyəvi maddələrin keçmə riskini artıra bilər.
Bu qabları yenidən istifadə etməyin - Ciddi xəbərdarlıq
Qatıq və dondurma qabları əsasən birdəfəlik istifadə üçün istehsal olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu qabların içinə isti yemək qoymaq və ya onları mikrodalğalı sobada qızdırmaq plastikin strukturunu poza və qidaya zərərli kimyəvi maddələrin keçmə riskini artıra bilər.
Həmçinin zamanla qabların səthində yaranan xırda çatlar və cızıqlar bakteriyaların toplanmasına şərait yaradır. Bu isə həm gigiyena, həm də uzunmüddətli sağlamlıq baxımından risk hesab olunur.
Daha təhlükəsiz alternativ kimi şüşə saxlama qablarından və qida üçün nəzərdə tutulmuş, BPA-sız plastik məhsullardan istifadə tövsiyə edilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре