Stomatoloqdan oruc tutanlara mühüm tövsiyə
Ramazan ayının gəlişi ilə iftar və sahur süfrələrinin ayrılmaz hissəsi olan çay və qəhvə ilə bağlı mütəxəssis xəbərdarlığı edilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, stomatoloq Demet Bozyiğit Yüksel bildirib ki, xüsusilə sahurda kofeinli içkilərin həddindən artıq qəbulu gün ərzində ağız quruluğunu və susuzluğu artırır, eyni zamanda diş əti problemlərinə zəmin yaradır.
Mütəxəssis vurğulayıb ki, Ramazan ayında uzun müddət ac və susuz qalmaq ağız mühitində turşuluğu artırır. Bu isə bakteriyalar üçün əlverişli şərait yaradır:
Diş çürümələrinin sayı artır, diş əti iltihabı və qızartı güclənir, ağız qoxusu daha kəskin olur, ağız quruluğu yaranır.
Oruc zamanı tüpürcək ifrazı azaldığı üçün onun təbii təmizləyici təsiri də zəifləyir. Buna görə iftar və sahurdan sonra dişlərin mütləq fırçalanması tövsiyə olunur.
Mütəxəssis xüsusilə sahurda qəbul edilən qidalara diqqət yetirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə:
Çay və qəhvə kimi kofeinli içkilər susuzluğu artırır
Turş və qazlı içkilər ağız quruluğunu gücləndirir
Soğan, sarımsaq və ədviyyatlı qidalar ağız qoxusunu artırır
Həddindən artıq çay və qəhvə dəmirin mənimsənilməsini azalda bilər
Nə yemək tövsiyə olunur?
Sahurda daha çox qatıq, yaşıl tərəvəzlərdə kalsiumla zəngin qidalar və bol su qəbul etmək məsləhət görülür. Kifayət qədər su içmək tüpürcək ifrazını artıraraq ağız gigiyenasını qorumağa kömək edir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, düzgün qidalanma və ağız baxımı ilə Ramazan ayını həm sağlam, həm də daha rahat keçirmək mümkündür.
