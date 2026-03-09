ABŞ Səudiyyə Ərəbistanındakı diplomatlarının təxliyəsinə başladı
Səudiyyə Ərəbistanında fəaliyyət göstərən amerikalı diplomatlara ölkəni dərhal tərk etmələri barədə göstəriş verilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "New York Times" qəzeti yazıb.
Qəzet qeyd edir ki, Dövlət Departamentinin bu qərarı ABŞ rəsmilərinin regionda risklərin artdığını gördüyünü göstərir. Bildirilir ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı başladığı müharibədən sonra ilk dəfədir ki, nazirlik Səudiyyə Ərəbistanından əməkdaşların məcburi şəkildə çıxarılmasını təsdiqləyir və ya belə bir göstəriş verir.
Məlumata əsasən, Dövlət Departamentinin göstərişi yalnız Ər-Riyaddakı ABŞ hökumət əməkdaşlarını deyil, həmçinin ABŞ konsulluqlarının yerləşdiyi Ciddə və Dəhran şəhərlərində çalışan işçiləri də əhatə edəcək.
