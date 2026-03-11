Qurban Qurbanovun köməkçilərinə

AFFA İntizam Komitəsi Milsi Premyer Liqasının 22-ci turunda keçirilən "Qarabağ" - "Sabah" oyununda baş verən dava ilə bağlı cəzaları açıqlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, federasiya "Qarabağ"ın 2 məşqçisi - Müşfiq Hüseynov və Zaur Tağızadəyə 6 oyunluq cəza verib.

Həmçinin Ağdam klubu 12 min manat cərimə olunub.