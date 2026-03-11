https://news.day.az/azerinews/1821410.html Qurban Qurbanovun köməkçilərinə - Ağır cəzalar AFFA İntizam Komitəsi Milsi Premyer Liqasının 22-ci turunda keçirilən "Qarabağ" - "Sabah" oyununda baş verən dava ilə bağlı cəzaları açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, federasiya "Qarabağ"ın 2 məşqçisi - Müşfiq Hüseynov və Zaur Tağızadəyə 6 oyunluq cəza verib. Həmçinin Ağdam klubu 12 min manat cərimə olunub.
Qurban Qurbanovun köməkçilərinə - Ağır cəzalar
AFFA İntizam Komitəsi Milsi Premyer Liqasının 22-ci turunda keçirilən "Qarabağ" - "Sabah" oyununda baş verən dava ilə bağlı cəzaları açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, federasiya "Qarabağ"ın 2 məşqçisi - Müşfiq Hüseynov və Zaur Tağızadəyə 6 oyunluq cəza verib.
Həmçinin Ağdam klubu 12 min manat cərimə olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре