Gündə üç dəfə qəbul etmək bağırsaqda möcüzələr yaradır
Bağırsaqlarınızın düzgün işləməsini təmin etmək üçün müəyyən qidaları istehlak etməlisiniz. Xüsusilə müxtəlif meyvələr bağırsaq hərəkətini stimullaşdırmağa kömək edir və qəbizlik kimi sağlamlıq problemlərini aradan qaldırır. Sağlam bağırsaq funksiyasını qorumaq üçün pəhrizə düzgün qidalar daxil edilməlidir. Liflə zəngin qidalar əlavə üstünlükdür. Bağırsaq hərəkətlərini stimullaşdıraraq qəbizliyi aradan qaldırmağa kömək edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlər üçün təlimatın aparıcı müəllifi Dr. Eirini Dimidi izah edir ki, gündə iki və ya üç kivi qəbul etmək qəbizliyin aradan qaldırılmasına kömək edə bilər.
Doktor Dimidinin sözlərinə görə, kivi qabıqsız belə lif ehtiva edir. Lakin onları qabıqla birlikdə istehlak etməyin də heç bir ziyanı yoxdur.
Kivi meyvəsindəki lif bağırsaqlara birbaşa təsir göstərir, onların həcmini artırır və bağırsaq hərəkətlərini stimullaşdırır. Həmçinin, tərkibindəki su miqdarını artıraraq nəcisi yumşalda bilər.
