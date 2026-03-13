Ramazanın 24-cü gününün duası - İftar və imsak vaxtları Sabah Ramazan ayının 24-cü günüdür. Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 14-də Bakıda imsak saat 05:28-də, iftar isə saat 19:01-dədir. Ramazan ayının 24-cü gününün duası: "Allahummə inni əs-əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu-zik.
Ramazanın 24-cü gününün duası - İftar və imsak vaxtları
Sabah Ramazan ayının 24-cü günüdür.
Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 14-də Bakıda imsak saat 05:28-də, iftar isə saat 19:01-dədir.
Ramazan ayının 24-cü gününün duası:
"Allahummə inni əs-əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu-zik. Və əs-əlukət-tovfiqə fihi li-ən utiəkə və la ə-siyək. Ya cəvadəs-sailin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün səni razı salan əməlləri səndən istəyirəm. Səni qəzəbləndirən əməllərdən sənə sığınıram. Sənə tabe olmaq və sənə qarşı üsyan etməmək üçün yardım istəyirəm. Ey xahiş edənlərə bəxşiş verən Allah!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
