Bakı WUF13 iştirakçılarını qəbul etməyə tam hazırdır - Anar Quliyev
Bakı BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On üçüncü sessiyasında (WUF13) dünyanın hər yerindən iştirakçıları qəbul etməyə tam hazırdır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün qarşıdan gələn foruma həsr olunmuş brifinqdə Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri, WUF13 üzrə milli koordinator Anar Quliyev deyib.
Onun sözlərinə görə, forum urbanizasiya səviyyəsinin misligörülməmiş sürətlə artmaqda olduğu bir dövrdə keçiriləcək.
"Proqnozlara əsasən, 2050-ci ilədək dünya əhalisinin təxminən 70 faizi şəhərlərdə yaşayacaq. Bu artım innovasiya, iqtisadi inkişaf və sosial transformasiya üçün mühüm imkanlar açsa da, eyni zamanda şəhər mühiti üçün ciddi çağırışlar yaradır", - deyə Quliyev qeyd edib.
O bu gün qlobal gündəliyin mərkəzində mənzil məsələsinin dayandığını diqqətə çatdırıb.
"Mənzil təkcə fiziki infrastruktur deyil, həm də insan ləyaqətinin, rifahın, iqtisadi imkanların və dayanıqlılığın özəyini təşkil edir", - deyə o bildirib.
Quliyevin sözlərinə görə, bu vəzifələrin həlli beynəlxalq qarşılıqlı fəaliyyətin yüksək səviyyəsini tələb edir.
"Biz əminik ki, mənzil və şəhər inkişafı məsələləri yalnız texniki deyil, həm də ən yüksək səviyyədə həll tələb edən strateji prioritetlərdir", - deyə o əlavə edib.
