ABŞ-nin Bağdaddakı səfirliyinə PUA hücumu oldu

ABŞ-nin Bağdaddakı səfirliyinə PUA-larla hücum edilib.

Day.Az xəbər verir ki, İraqın paytaxtı Bağdadda yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi pilotsuz uçuş aparatı ilə hücuma məruz qalıb.

Bildirilir ki, hücum Bağdadın ciddi şəkildə qorunan Yaşıl Zona adlanan ərazisində yerləşən ABŞ səfirliyi kompleksinə yönəlib. Hadisədən sonra bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.