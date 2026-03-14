Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik İCMALI
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilmiş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi bu həftə də dəyişməz qalıb.
Trend-in Mərkəzi Banka istinadən məlumatına görə, həftəlik orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.
ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi
2 mart
1.7000
9 mart
1.7000
3 mart
1.7000
10 mart
1.7000
4 mart
1.7000
11 mart
1.7000
5 mart
1.7000
12 mart
1.7000
6 mart
1.7000
13 mart
1.7000
1.7000
1.7000
Bu həftə manatın avro qarşısında rəsmi məzənnəsi 0,0184 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,01446 manat azalaraq 1,967 manat olub.
Avronun manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi
2 mart
2.0035
9 mart
-
3 mart
1.9857
10 mart
1.9740
4 mart
1.9706
11 mart
1.9777
5 mart
1.9734
12 mart
1.9607
6 mart
1.9741
13 mart
1.9556
1.98146
1.967
Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0,0321 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,003766 manat azalaraq 2,1503 manat təşkil edib.
100 rus rublunun manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi
2 mart
2.2071
9 mart
-
3 mart
2.1942
10 mart
2.1677
4 mart
2.1920
11 mart
2.1527
5 mart
2.1836
12 mart
2.1452
6 mart
2.1629
13 mart
2.1356
2.18796
2.1503
Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi bu həftə 0,0001 manat azalaraq 0,0385 manat təşkil edib. Orta çəkili məzənnə isə 0,00009 manat azalaraq 0,038655 manat olub.
Türk lirəsinin manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi
2 mart
0.0387
9 mart
-
3 mart
0.0387
10 mart
0.0386
4 mart
0.0386
11 mart
0.0386
5 mart
0.0386
12 mart
0.0385
6 mart
0.0386
13 mart
0.0385
0.03864
0.038655
Qeyd edək ki, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü bazar gününə təsadüf etdiyindən, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq növbəti iş günü 9 mart (bazar ertəsi) də qeyri-iş günü hesab olunur. Bu səbəbdən göstərilən tarixə aid göstəricilər dərc olunmayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре