Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilmiş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi bu həftə də dəyişməz qalıb.

Trend-in Mərkəzi Banka istinadən məlumatına görə, həftəlik orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.

ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi

2 mart

1.7000

9 mart

1.7000

3 mart

1.7000

10 mart

1.7000

4 mart

1.7000

11 mart

1.7000

5 mart

1.7000

12 mart

1.7000

6 mart

1.7000

13 mart

1.7000

Ortaçəkili həftəlik məzənnə

  

1.7000

Ortaçəkili həftəlik məzənnə

  

1.7000

Bu həftə manatın avro qarşısında rəsmi məzənnəsi 0,0184 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,01446 manat azalaraq 1,967 manat olub.

 

Avronun manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi

2 mart

2.0035

9 mart

-

3 mart

1.9857

10 mart

1.9740

4 mart

1.9706

11 mart

1.9777

5 mart

1.9734

12 mart

1.9607

6 mart

1.9741

13 mart

1.9556
 

Ortaçəkili həftəlik məzənnə

  
 

1.98146
 

Ortaçəkili həftəlik məzənnə

  
 

1.967

Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0,0321 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,003766 manat azalaraq 2,1503 manat təşkil edib.

100 rus rublunun manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi

2 mart

2.2071

9 mart

-

3 mart

2.1942

10 mart

2.1677

4 mart

2.1920

11 mart

2.1527

5 mart

2.1836

12 mart

2.1452

6 mart

2.1629

13 mart

2.1356

Ortaçəkili həftəlik məzənnə

  

2.18796

Ortaçəkili həftəlik məzənnə

  

2.1503

Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi bu həftə 0,0001 manat azalaraq 0,0385 manat təşkil edib. Orta çəkili məzənnə isə 0,00009 manat azalaraq 0,038655 manat olub.

Türk lirəsinin manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi

  

2 mart

0.0387

9 mart

-

3 mart

0.0387

10 mart

0.0386

4 mart

0.0386

11 mart

0.0386

5 mart

0.0386

12 mart

0.0385

6 mart

0.0386

13 mart

0.0385

Ortaçəkili həftəlik məzənnə

  

0.03864

Ortaçəkili həftəlik məzənnə

  

0.038655

Qeyd edək ki, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü bazar gününə təsadüf etdiyindən, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq növbəti iş günü 9 mart (bazar ertəsi) də qeyri-iş günü hesab olunur. Bu səbəbdən göstərilən tarixə aid göstəricilər dərc olunmayıb.