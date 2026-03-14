https://news.day.az/azerinews/1822234.html Ramazanın 25-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları Sabah Ramazan ayının 25-ci günüdür. Day.Az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 15-də Bakıda imsak saat 05:26-da, iftar isə saat 19:02-dədir. Ramazan ayının 25-ci gününün duası: "Allahumməc-əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə-daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik.
Ramazanın 25-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları
Sabah Ramazan ayının 25-ci günüdür.
Day.Az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 15-də Bakıda imsak saat 05:26-da, iftar isə saat 19:02-dədir.
Ramazan ayının 25-ci gününün duası:
"Allahumməc-əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə-daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik. Ya asimə qulubin-nəbiyyin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün məni sənin dostlarını sevənlərdən, sənin düşmənlərinlə düşmən olanlardan qərar ver! Məni sonuncu Peyğəmbərinin sünnəsinə əməl edənlərdən qərar ver! Ey peyğəmbərlərin qəlbinin hamisi olan Allah!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре