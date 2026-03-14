Azərbaycan güləşçisi Avropa ikincisi olub Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Fərid Sadıqlı Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında ikinci olub. Day.Az xəbər verir ki, 55 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finalda rusiyalı Alibek Amirova məğlub olub və gümüş medal qazanıb.
Azərbaycan güləşçisi Avropa ikincisi olub
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Fərid Sadıqlı Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında ikinci olub.
Day.Az xəbər verir ki, 55 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finalda rusiyalı Alibek Amirova məğlub olub və gümüş medal qazanıb.
