Azərbaycan güləşçisi Avropa ikincisi olub

Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Fərid Sadıqlı Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında ikinci olub.

Day.Az xəbər verir ki, 55 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finalda rusiyalı Alibek Amirova məğlub olub və gümüş medal qazanıb.