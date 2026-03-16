Bayram öncəsi bazarlarda SON QİYMƏTLƏR
Satıcılar bildirir ki, bayrama az qalsa da, çərəzlərin qiymətində artım yoxdur və əvvəlki illə müqayisədə ciddi fərq görünmür.
Day.Az xəbər verir ki, bu il fındığın qiyməti bir qədər yüksəlib, amma bunun səbəbi Azərbaycanda təbii şərait və yağışların təsiridir; qiymət artımı payızdan başlayaraq sezona qədər müşahidə olunur.
Qalan məhsullarda isə cüzi artım qeydə alınıb. Qoz ləpələri bazarlarda mövcuddur, meyvə və tərəvəzlərin qiymətində isə ciddi dəyişiklik yoxdur.
Satıcıların sözlərinə görə, hazırda yalnız İrandan idxal edilən meyvə və tərəvəzlərin qiymətində artım müşahidə olunur. Bir həftə əvvəl bu məhsulları 1.30-1.40 manata almaq mümkün idi, indi qiymət 2 manata yaxınlaşıb. Məsələn, kivinin kilogramı 4-5 manat, portağalın kilogramı isə 3-4 manat arasındadır. Alıcıların satınalma qabiliyyəti zəifdir, çünki əvvəl 2 manata alınan məhsullar indi 3-5 manata satılır.
Digər tərəfdən, pomidorun kilogramı 4-4.50 manat, xiyarın kilogramı isə 3-3.50 manat arasında dəyişir. Bayram süfrələrini bəzəyəcək səmənilər də artıq satışa çıxarılıb və qiymətləri 1 manatdan başlayaraq 8 manata qədərdir.
Elcan Turan
Day.Az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре