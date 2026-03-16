Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Hadrutda bir sıra obyektlərə baxış keçiriblər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının və Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri tərəfindən martın 16-da Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində ilk yaşayış məhəlləsinə baxış keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Qərargahın üzvlərinə, həmçinin Hadrutda turizm inkişaf konsepsiyası təqdim olunub, təmir edilməsi nəzərdə tutulan mehmanxana layihəsi ilə bağlı məlumat verilib.