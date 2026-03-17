Tovuzda partlayış

Tovuzda partlayış olub.

Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Aşağı Quşçu kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini 1967-ci il təvəllüdlü Z.Cəfərova məxsus evdə anidən partlayış olub. Nəticədə 3 nəfər ağır xəsarət alıb.

Yaralılar Bakı şəhərinə aparılıb. Xəsarət alanlar 1999-cu il təvəllüdlü C.Cəfərov, 2005-ci il təvəllüdlü T.Cəfərova və 2024-cü il təvəllüdlü F.Cəfərovdur.

Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb edilib.

Fakt araşdırılır.