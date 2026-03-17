Bayramov Pakistanın XİN başçısı ilə danışdı

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Pakistan Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar ilə telefon danışığı aparıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.

Qeyd olunur ki, nazirlər regionda davam edən vəziyyətin son inkişafları barədə fikir mübadiləsi aparıb və qarşılıqlı maraq doğuran ikitərəfli məsələləri müzakirə ediblər.