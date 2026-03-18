Ağdamda yol qəzası olub - Ölən var - YENİLƏNİB - FOTO
00:58
Ağdamda baş verən qəza zamanı xəsarət alanların kimliyi məlum olub.
Day.Az-ın məlumatına görə, qəza zamanı xəsarət alanlar rayon sakinləri Musayev Cavid Əli oğlu və Abdullazadə İlkin Zamiq oğludur.
Qəza zamanı ağır xəsarət alan Musayev Cavid Əli oğlu ölüb.
00:16
Ağdam rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az-ın məlumatına görə, qəza rayonun Çəmənli kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "KIA" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək nəqliyyat vasitəsini yol kənarındakı ağaca çırpıb.
Hadisə nəticəsində sürücü və sərnişin ağır xəsarət alıb. Yaralılar Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
