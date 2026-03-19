Torpaq yemək istəyi nəyin gizli əlamətidir?
Zəiflik, yorğunluq, saç tökülməsi, kövrək dırnaqlar və udma çətinliyi dəmir çatışmazlığının əsas əlamətləri ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bəzən dəmir çatışmazlığı daha fərqli simptomlarla da özünü göstərə bilir. Unutqanlıq, diqqəti cəmləməkdə çətinlik və hətta torpaq, buz və ya yuyucu vasitə kimi maddələri yemək istəyi də bu problemin göstəricisi ola bilər.
Mütəxəssis qeyd edib ki, dəmir çatışmazlığı xüsusilə hamilə qadınlarda, güclü menstrual qanaxması olanlarda, az qırmızı ət yeyənlərdə və vegetarian-vegan pəhrizi saxlayanlarda daha çox müşahidə olunur. Bəzi hallarda isə mədə və bağırsaq xəstəlikləri də buna səbəb ola bilər.
Kılıç vurğulayıb ki, erkən diaqnoz qoyulduqda dəmir çatışmazlığının müalicəsi adətən sadədir və dəmir əlavələri ilə qısa müddətdə yaxşılaşma əldə etmək mümkündür.
