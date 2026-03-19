Qocalmanı ləngidən ədviyyat - Ürəkdən beyinə qədər faydalıdır
Qara istiot dünyada ən məşhur ədviyyatlardan biri hesab olunur və çox vaxt "ədviyyatların kralı" adlandırılır. Bu ad ona yalnız mətbəxlərdə geniş istifadə olunduğu üçün deyil, həm də sağlamlığa faydalı xüsusiyyətlərinə görə verilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, qara istiotun müntəzəm istifadəsi qanda xolesterin və qlükoza səviyyəsinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər. Bundan əlavə, o, beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır və yaşlanma prosesini ləngitmək potensialına malikdir.
Qara istiotun əsas faydası onun tərkibində olan piperin adlı güclü antioksidantla bağlıdır. Bu maddə orqanizmi sərbəst radikalların zədələyici təsirindən qoruyur, iltihab proseslərinin qarşısını almağa kömək edir və hüceyrələrin daha tez qocalmasının qarşısını ala bilir. Həmçinin piperin ultrabənövşəyi şüaların zərərli təsirinə qarşı da müəyyən qoruyucu rol oynayır.
Maraqlıdır ki, piperin başqa bir təbii antioksidant olan kurkuminin təsirini də artırır. Buna görə də mütəxəssislər sarıkök əlavə olunan yeməklərə qara istiot da qatmağı tövsiyə edirlər.
Bununla yanaşı, qara istiot güclü iltihabəleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Orqanizmdə iltihab bəzən virus və bakteriyalara qarşı müdafiə mexanizmi rolunu oynasa da, xroniki hala gəldikdə sağlamlıq üçün ciddi problemə çevrilə bilər. Qara istiotun tərkibindəki aktiv maddələr isə hüceyrələri qoruyaraq bu proseslərin qarşısını almağa kömək edir.
Araşdırmalar göstərir ki, qara istiot ürək-damar sağlamlığı üçün də faydalıdır. O, xolesterin səviyyəsinin tənzimlənməsinə kömək edir, damarların vəziyyətini yaxşılaşdırır və ürək xəstəlikləri riskini azalda bilər.
Bundan başqa, piperinin beyin funksiyasına müsbət təsir etdiyi də müəyyən edilib. Bu maddə diqqəti artırır, yaddaşı gücləndirir və zehni fəaliyyətin daha məhsuldar olmasına kömək edir.
Qara istiot həmçinin qidadan kalsium və selen kimi faydalı maddələrin daha yaxşı mənimsənilməsinə şərait yaradır. Bununla yanaşı, bağırsaq mikrobiomunun balansını qorumağa kömək edir ki, bu da immun sistemindən tutmuş əhval-ruhiyyəyə qədər bir çox prosesə təsir göstərir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре