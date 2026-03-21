İngiltərədə Menengit B epidemiyası: Bilməli olduğunuz məqamlar
Böyük Britaniya sağlamlıq rəsmiləri Kenterberidə artıq iki gəncin ölümünə səbəb olan bakterial Menengit B epidemiyasını araşdırır. Hazırda təsdiqlənmiş və şübhəli halların sayı 20-yə çatıb.
Milli.Az xəbər verir ki, menengit beyin və onurğa beynini əhatə edən qoruyucu pərdələrin (meninks) iltihablanmasıdır.
Səbəbi viruslar və ya bakteriyalar ola bilər. Lakin Menengit B bakterial formadır və virus mənşəli olanlara nisbətən daha ağır keçir.
Öskürmək, öpüşmək və ya eyni qab-qacaqdan istifadə etmək kimi yaxın təmas yolu ilə yoluxur.
Mütəxəssislər aşağıdakı fərqləndirici əlamətlərə diqqət yetirməyi tövsiyə edir:
Qəfil yüksək qızdırma: Titrəmə və üşütmə ilə müşayiət olunur.
Boyun ağrısı və sərtliyi: Boyunu hərəkət etdirməkdə çətinlik.
Xarakterik səpkilər: Dərinin üzərinə şəffaf stəkanla basdıqda itməyən (rəngi solmayan) qırmızı və ya bənövşəyi ləkələr.
Şiddətli baş ağrısı və işığa qarşı həssaslıq.
Vaksinasiya və Müalicə
Britaniyada 2015-ci ildən bəri körpələr Menengit B-yə qarşı peyvənd olunur. Lakin daha böyük yaşlı yeniyetmələr bu proqramdan kənarda qaldıqları üçün risk qrupundadırlar.
Epidemiyanın qarşısını almaq üçün ən sürətli yol antibiotik müalicəsidir. Bir kurs antibiotik halların 90%-ində infeksiyanın yayılmasını dayandırır.
Kenterberidəki bir gecə klubundan başladığı təxmin edilən bu epidemiya səbəbindən tələbələrə maska, antibiotik və vaksinlər paylanılır.
Səhiyyə naziri Ves Striting (Wes Streeting) bildirib ki, xəstəlik son dərəcə ciddi olsa da, ümumi əhali üçün risk hələ ki aşağıdır. Lakin simptomları hiss edən hər kəs dərhal tibbi yardım almalıdır.
