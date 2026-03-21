Bunu bu gün etsəniz, həmişə PULUNUZ OLACAQ
Bu gün maliyyə vəziyyətinizi qaydasına salsanız, reallığı aydın şəkildə müəyyən etsəniz və ilk addımı atsanız, tədricən sabitliyə və rifaha aparacaq bir proses başlayacaq.
Martın 21-yenilənmə anı hesab olunur - yeni proseslərə başlamaq və vərdişləri dəyişdirmək daha asan olduğu bir dövr. Maliyyə sahəsində bu xüsusilə nəzərə çarpır: önümüzdəki aylar üçün tonu tez-tez təyin edən bu anlarda görülən hərəkətlərdir.
Lent.az-ın xəbərinə görə, məşhur pul ritualları nadir hallarda nəticə verir, çünki onlar davranışı dəyişdirmir. Bunun əvəzinə, maliyyə üzərində nəzarəti gücləndirən və pulun hərəkətini təmin edən sadə, lakin konkret addımlar təsirli olur. Bu prinsipləri birləşdirən və ilk günlərdən hiss olunan nəticələr verən bir texnika var.
Martın 21-də maliyyə axınınızı aktivləşdirmək üçün nə etməli
Metod üç mərhələyə əsaslanır: təmizləmə, qeyd və hərəkət. Bunlar simvolik məşqlər deyil, maliyyənizdə nizam-intizam yaratmağa və pula yanaşmanızı dəyişdirməyə kömək edən praktik addımlardır. Əsas fikir xaotik yanaşmadan sistemli idarəetməyə keçməkdir.
Martın 21-i texnikasını necə yerinə yetirmək olar
İlk addım - maliyyə təmizliyidir. Pulla bağlı hər şeyi qaydasına salmalısınız: xərclərinizi nəzərdən keçirin, borclarınızı qeyd edin və lazımsız abunəliklərdən və kiçik xərclərdən qurtulun. Hətta sadəcə cüzdanınızı qəbzlərdən və lazımsız əşyalardan təmizləmək sizə nəzarət hissi verir.
İkinci addım - reallığı müəyyən etməkdir. Hazırda sahib olduğunuz dəqiq məbləği yazın: nağd pul, hesablardakı vəsaitlər, müntəzəm gəlir, təxmini məbləğlər və ya "təxmini məbləğlər" olmadan. Bu, irəliləmək üçün aydın maliyyə bazası yaradır.
Üçüncü addım - pul hərəkəti tətikləyicisidir. Bu gün pulunuzu hərəkətə gətirən müəyyən bir addım atmaq vacibdir. Bu, hətta kiçik bir əmanətə ilk investisiya və ya təhsil və ya iş alətləri kimi gəlir gətirmə potensialına malik bir xərc ola bilər.
Əsas məsələ pulun sabit qalmasının qarşısını almaqdır. Hətta kiçik bir hərəkət belə yeni bir davranış modelini yaradır: gəlir gözləmək deyil, onu idarə etmək.
Niyə bu metod həqiqətən işləyir
Əksər insanların əsas problemi sistem çatışmazlığıdır. Pul ya təsadüfi xərclənir, ya da, ümumiyyətlə, nəzarət edilmir.
Bu məşq davranışı dəyişdirir:
maliyyənin aydın şəkildə başa düşülməsi inkişaf edir;
impulsiv xərclər azalır;
təxirə salmaq əvəzinə tədbir görmək vərdişi inkişaf edir.
Bu dəyişikliklər sabit maliyyə nəticələri yaradır.
Qarşısını almaq lazım olan ümumi bir səhv: insanlar çox vaxt özlərini təhlillə məhdudlaşdırır və tədbir görmürlər. Üçüncü addım olmadan sistem işə düşmür və hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре