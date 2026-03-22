Cəfəri suyu necə hazırlanır? - Ləzzət qatan 5 asan və fərqli resept
Milli.Az süfrələrinizə təravət və rəng qatacaq, müxtəlif ədviyyatlarla zənginləşdirilmiş 5 asan və fərqli cəfəri suyu reseptini təqdim edir.
Limonlu cəfəri suyu: Limonun canlandırıcı təsiri ilə cəfərinin xarakterik dadını balanslaşdıran klassik resept. Dəniz duzu ilə dadı daha da önə çıxarılır.
Xiyarlı cəfəri suyu: Xiyarın yumşaq dadı ilə içkini "smuzi" qvamına yaxınlaşdıran, quru nanə ilə zənginləşdirilmiş təravətləndirici variant.
Zəncəfilli cəfəri suyu: Zəncəfilin yüngül yandırıcı və ədviyyatlı quruluşu ilə cəfərinin təbii dadını birləşdirən, fərqli dad axtaranlar üçün özünəməxsus kombinasiya. Mineral su ilə də hazırlana bilər.
Almalı cəfəri suyu: Yaşıl almanın təbii turşməzəliyi ilə cəfərinin təravətləndirici xüsusiyyətini bir araya gətirən, darçın çubuğu ilə servis edilən resept. Bu reseptdə quru cəfəridən istifadə olunur.
Sarımsaqlı cəfəri suyu: Sarımsağın iştah açıcı qoxusu, limonun kəskinliyi və sumağın meyvəli turşuluğu ilə birləşən, yeməklərin yanında istehlak edilə bilən fərqli bir içki.
