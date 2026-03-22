https://news.day.az/azerinews/1823680.html
Britaniyanın sualtı nüvə qayığı Ərəb dənizində yerləşdirilib
Böyük Britaniyaya məxsus "HMS Anson" nüvə sualtı qayığı Ərəb dənizinin şimal hissəsində yerləşdirilib.
Bu barədə "The Mail on Sunday" qəzeti hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, sualtı qayıq martın 6-da Avstraliyanın Pert şəhərindən yola düşüb. O, fevral ayında ABŞ və Avstraliyanın iştirakı ilə yaradılmış AUKUS tərəfdaşlığı çərçivəsində həmin limana gəlmişdi.
Qeyd olonur ki, ki, zərurət yaranacağı halda, sualtı qayıq ABŞ-ın İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlarında istifadə oluna bilər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре