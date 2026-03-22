Ötən gün 40,9 kq narkotik vasitə aşkar edilib

Ötən gün 40,9 kq narkotik vasitə aşkar edilib.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

 

Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə martın 21-də ümumi çəkisi 40,9 kiloqram narkotik vasitə və 500 ədəd metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb.

Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.