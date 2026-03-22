Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 tüfəng aşkarlanıb.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

 

Bildirilib ki, martın 21-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 7 tüfəng edərək götürüblər.

Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.